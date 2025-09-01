Астрологічний прогноз на 1 вересня

Фонтан / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань професійного характеру, що особливо важливо для понеділка.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: ділянка підребер’я.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть виявитися серйозними, особливо якщо вчасно не почати лікування.

Харчування дня: не можна голодувати, постувати та влаштовувати розвантажувальні дні — очікуваної користі вони не принесуть.

Стрижка дня: від стрижки потрібно утриматися.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати рослини — як садові, так і домашні.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на залучення удачі у фінансах і торгівлі.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки.

Цитата дня: «Створити сім’ю? Та як на мене, простіше заснувати імперію» (Еміль Мішель Чоран).