Астрологічний прогноз на 1 вересня

Пегас / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день , коли будь-які справи вдаються — як професійні проекти, так і домашні клопоти.

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Символ дня: Пегас.

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Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 3 .

Щасливий колір дня: ліловий, аметистовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: циркон , авантюрин.

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За яку частину тіла відповідає: печінка , кров.

Хвороби дня: хвороби , що почалися в цей час, протікають у легкій формі, але можуть призвести до ускладнень, тому обов’язково слід звернутися за консультацією до лікаря.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від продуктів, які можуть негативно вплинути на печінку: жирної та смаженої їжі, а також від вживання алкоголю

Стрижка дня: сьогодні сприятливийдень для візиту до перукаря: нова зачіска не тільки додасть вам привабливості, а й сприятиме душевній гармонії.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів — саме в цей час вони містять найбільше вітамінів і мінералів.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, які допоможуть відлякати від дому небажаних гостей.

Денні сни: сни цієї ночі не несуть жодного змістовного навантаження — не варто перейматися через їхній сюжет

Табу дня: будь-яка — навіть найнезначніша — ранка чи подряпина може призвести до сепсису, тому її необхідно одразу ж ретельно обробити.

Цитата дня: «Щастя — це ідеал не розуму, а уяви» (Іммануїл Кант).

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