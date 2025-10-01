- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 1 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли потрібно займатися тільки тим, що добре знаєш, а новаторську діяльність відкласти на потім.
Символ дня: вогняний меч.
Стихія дня: вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: всі варіації зеленого.
Щасливі камені дня: опал, сердолік.
За яку частину тіла відповідає: хребет.
Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за раніше прописаною лікарем схемою.
Харчування дня: необхідно ввести до раціону продукти з великим вмістом клітковини — насамперед, овочі, фрукти та зелень.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: працюючи на садовій ділянці, необхідно дотримуватися обережності — є небезпека пошкодити коріння рослин і молоді пагони.
Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро.
Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які внутрішні проблеми їй необхідно вирішити.
Табу дня: потрібно дотримуватися обережності у поводженні з колючими і ріжучими предметами.
Цитата дня: «Будьте уважними до своїх думок, вони — початок вчинків» (Лао-Цзи).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 29 вересня — 5 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 29 вересня — 5 жовтня
Місячний гороскоп на 29 вересня — 5 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 вересня — 5 жовтня 2025 року