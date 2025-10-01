ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 1 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Вогняний меч

Вогняний меч / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно займатися тільки тим, що добре знаєш, а новаторську діяльність відкласти на потім.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: всі варіації зеленого.

Щасливі камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за раніше прописаною лікарем схемою.

Харчування дня: необхідно ввести до раціону продукти з великим вмістом клітковини — насамперед, овочі, фрукти та зелень.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: працюючи на садовій ділянці, необхідно дотримуватися обережності — є небезпека пошкодити коріння рослин і молоді пагони.

Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які внутрішні проблеми їй необхідно вирішити.

Табу дня: потрібно дотримуватися обережності у поводженні з колючими і ріжучими предметами.

Цитата дня: «Будьте уважними до своїх думок, вони — початок вчинків» (Лао-Цзи).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie