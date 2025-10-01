Астрологічний прогноз на 1 жовтня

Вогняний меч / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли потрібно займатися тільки тим, що добре знаєш, а новаторську діяльність відкласти на потім.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: всі варіації зеленого.

Щасливі камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: ймовірне загострення хронічних захворювань, які потрібно лікувати за раніше прописаною лікарем схемою.

Харчування дня: необхідно ввести до раціону продукти з великим вмістом клітковини — насамперед, овочі, фрукти та зелень.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: працюючи на садовій ділянці, необхідно дотримуватися обережності — є небезпека пошкодити коріння рослин і молоді пагони.

Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які внутрішні проблеми їй необхідно вирішити.

Табу дня: потрібно дотримуватися обережності у поводженні з колючими і ріжучими предметами.

Цитата дня: «Будьте уважними до своїх думок, вони — початок вчинків» (Лао-Цзи).

