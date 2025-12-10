Астрологічний прогноз на 10 грудня

Пегас / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найреволюційніший день місячного календаря, коли можна рухатися вперед, не звертаючи уваги на перешкоди — тільки так можна досягти успіху.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: ліловий, бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня серйозної небезпеки не несуть, особливо якщо хворому буде забезпечено серйозний догляд.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирне, смажене і алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що відваджують від нашого порога поганих людей.

Сни дня: негативні сновидіння свідчать про втому і перевтому — можливо, варто взяти відпустку або хоча б відгули.

Табу дня: не можна приймати не випробувані ліки і перевищувати дозу прийнятих давно.

Цитата дня: «Для того, хто вміє бачити, витвір мистецтва — це дзеркало, в якому відбивається стан душі художника» (Поль Гоген).

