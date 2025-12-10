- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 10 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: найреволюційніший день місячного календаря, коли можна рухатися вперед, не звертаючи уваги на перешкоди — тільки так можна досягти успіху.
Символ дня: Пегас.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: ліловий, бузковий, фіолетовий.
Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит.
За яку частину тіла відповідає: кров.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня серйозної небезпеки не несуть, особливо якщо хворому буде забезпечено серйозний догляд.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирне, смажене і алкоголь.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що відваджують від нашого порога поганих людей.
Сни дня: негативні сновидіння свідчать про втому і перевтому — можливо, варто взяти відпустку або хоча б відгули.
Табу дня: не можна приймати не випробувані ліки і перевищувати дозу прийнятих давно.
Цитата дня: «Для того, хто вміє бачити, витвір мистецтва — це дзеркало, в якому відбивається стан душі художника» (Поль Гоген).
