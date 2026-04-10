Астрологічний прогноз на 10 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна готуватися до роботи над новими проєктами — обмірковувати деталі й визначати тактику та стратегію досягнення нової мети, а ось від активних дій потрібно відмовитися. Час також призначений для вивчення нового й передання вже наявних знань.
Символ дня: Золотий Ключик.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: блакитний нефрит, синя яшма.
За яку частину тіла відповідає: крижі. куприк.
Хвороби дня: хвороба, що почалася сьогодні , може перейти в хронічну стадію, тому не варто зволікати з лікуванням.
Харчування дня: не можна як обмежувати себе в харчуванні, так і переїдати — в їжі необхідна помірність.
Стрижка дня: від найбільш підходящий день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городніми роботами — цього дня вони не викличуть втоми.
Магія і містика дня: можна вивчати езотеричну і духовну літературу.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються, але важливо правильно витлумачити їхній зміст.
Табу дня: не можна розкривати третім чужі таємниці та секрети.
Цитата дня: «Погані якості та вчинки людини залежать від неї самої» (Сунь-цзи).
