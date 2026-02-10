Астрологічний прогноз на 10 лютого

Цербер / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна завершувати розпочаті раніше справи, а ось розпочинати роботу над новими небажано — всі докладені зусилля виявляться марними.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи, яєчники.

Хвороби дня: ослаблення імунітету може стати причиною різних — зокрема й вірусних — захворювань, тому варто подумати про його зміцнення. Хвороби, що почалися цього дня, будуть затяжними, тому зволікати з лікуванням не варто.

Харчування дня: у харчуванні рекомендується помірність, включно з постом і голодуванням.

Стрижка дня: волосся цього дня краще взагалі не чіпати — воно буде вразливим навіть до дотиків.

Магія і містика дня: можна — а в деяких випадках і потрібно — виставляти енергетичний захист від токсичних людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі, тому, яким би не був їхній сюжет, не варто приймати його близько до серця.

Табу дня: необхідно уникати будь-якої конфронтації: замість того, щоб відповідати ударом на удар, краще відійти в сторону.

Цитата дня: «Противник, який шукає ваші помилки, корисніший за друга, який бажає їх приховати» (Леонардо да Вінчі).

