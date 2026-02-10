- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 10 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна завершувати розпочаті раніше справи, а ось розпочинати роботу над новими небажано — всі докладені зусилля виявляться марними.
Символ дня: Цербер.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5
Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.
Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт, сардер.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи, яєчники.
Хвороби дня: ослаблення імунітету може стати причиною різних — зокрема й вірусних — захворювань, тому варто подумати про його зміцнення. Хвороби, що почалися цього дня, будуть затяжними, тому зволікати з лікуванням не варто.
Харчування дня: у харчуванні рекомендується помірність, включно з постом і голодуванням.
Стрижка дня: волосся цього дня краще взагалі не чіпати — воно буде вразливим навіть до дотиків.
Магія і містика дня: можна — а в деяких випадках і потрібно — виставляти енергетичний захист від токсичних людей.
Сни дня: сни нинішньої ночі оманливі, тому, яким би не був їхній сюжет, не варто приймати його близько до серця.
Табу дня: необхідно уникати будь-якої конфронтації: замість того, щоб відповідати ударом на удар, краще відійти в сторону.
Цитата дня: «Противник, який шукає ваші помилки, корисніший за друга, який бажає їх приховати» (Леонардо да Вінчі).
Читайте також:
Нептун в Овні з 27 січня 2026 до 23 березня 2039 року: що на нас чекає цей період
Місяць нових можливостей і змін: чотири знаки Зодіаку, яким пощастить у лютому 2026 року
Кому слід бути обережнішим із грошима в лютому 2026 року: астролог застерігає