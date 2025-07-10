Астрологічний прогноз на 10 липня

Голуб / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активні дії цього дня потрібно замінити на роздуми: чим краще ми продумаємо свої наступні дії, тим успішнішими вони будуть.

Символ дня: голуб.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір: шоколадний.

Щасливе каміння дня: чароїт, турмалін, шпинель.

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За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби цього дня загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: небажано вживати продукти тваринного походження в їжу.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям необхідно відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів та фруктів, які одразу ж будуть ужиті.

Магія та містика дня: можна знімати негатив із предметів, використовуючи проточну воду.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто збуваються, дуже важливо правильно їх витлумачити.

Табу дня: небажано спілкуватися з неадекватними та агресивними людьми.

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Цитата дня: «Знати шлях і не йти ним — однаково що тримати в руках смолоскип, але крокувати у темряві» (Ван Янмін).

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