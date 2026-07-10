Астрологічний прогноз на 10 липня

Посудини з живою та мертвою водою / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день, незважаючи на те, що він буденний, слід провести у спокої — серйозної мети однаково не вдасться досягти, тому не варто марнувати час і сили даремно.

Символ дня: посудини з живою та мертвою водою.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: тигрове око, котяче око.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, самі не минуть — чим раніше ми почнемо їх лікувати, тим краще.

Харчування дня: небажано вживати грубу їжу з великою кількістю клітковини — вона може спричинити подразнення стінок кишківника.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися.

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Дачні роботи дня: успішними будуть будь-які садово-городні роботи, але особливу увагу слід приділити збиранню фруктів, що дозріли до цього часу.

Магія та містика дня: варто відмовитися від ворожіння — карти, найімовірніше, введуть у оману.

Сни дня: сни цієї ночі є пророчими, але їх потрібно правильно розтлумачити.

Табу дня: не можна нікуди переїжджати — особливо на постійне проживання до іншої країни.

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Цитата дня: «Я не розумію, навіщо займатися наклепом. Якщо хочеш комусь нашкодити, достатньо лише сказати про нього якусь правду» (Фрідріх Ніцше).

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