- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 10 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день — і це логічно для початку робочого тижня — сприятливий для будь-яких починань, вони обіцяють бути вдалими, особливо якщо працювати над ними спільно, у колективі.
Символ дня: Пегас.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: фіолетовий.
Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, особливо, якщо одразу ж почати лікування.
Харчування дня: необхідно включити до раціону продукти, що сприяють кровотворенню, — печінку, червоні ягоди і фрукти, і червоне сухе вино.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро — вони дадуть відповіді на будь-які запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не несуть.
Табу дня: необхідно відмовитися від алкоголю, міцної кави і сигарет.
Цитата дня: «Що таке верблюд? Це кінь, проєкт якого складав творчий колектив» (Том Вейтс).