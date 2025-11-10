Астрологічний прогноз на 10 листопада

Пегас / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день — і це логічно для початку робочого тижня — сприятливий для будь-яких починань, вони обіцяють бути вдалими, особливо якщо працювати над ними спільно, у колективі.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, олександрит.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, особливо, якщо одразу ж почати лікування.

Харчування дня: необхідно включити до раціону продукти, що сприяють кровотворенню, — печінку, червоні ягоди і фрукти, і червоне сухе вино.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: можна ворожити на картах Таро — вони дадуть відповіді на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації не несуть.

Табу дня: необхідно відмовитися від алкоголю, міцної кави і сигарет.

Цитата дня: «Що таке верблюд? Це кінь, проєкт якого складав творчий колектив» (Том Вейтс).