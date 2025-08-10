Астрологічний прогноз на 10 серпня

Лід / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто починати нові та важливі, нехай навіть і домашні, справи, приймати серйозні рішення та довіряти незнайомим людям.

Символ дня: Лід.

Реклама

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: агат, аметист, опал.

Реклама

За якусь частину тіла відповідає: товстий кишечник.

Хвороби дня: до хвороб, що розпочалися цього дня, необхідно поставитися з максимальною увагою – вони можуть мати серйозні наслідки.

Харчування дня: лікувальне голодування або день розвантаження допоможе очистити організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду чи городі.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і читати змови, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають промовистими, особливо якщо вони стосуються стану здоров'я – не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна зловживати шкідливими звичками – особливо алкоголем, курінням та кавою.

Реклама

Цитата дня: Люди ставляться до тебе так, як ти дозволяєш сам. Не погоджуйся на менше, ніж тобі належить по праву» (Цзи Кан).

Читайте також: