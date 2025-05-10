Астрологічний прогноз на 10 травня

Горн / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли складають напрочуд сприятливо для початку будь-якої справи, але з урахуванням вихідного дня можна припустити, що воно виявиться господарським чи побутовим.

Символ дня: Горн.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: білий – символ чистоти, добра та істини.

Щасливе каміння дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

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За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, проходять швидко та без ускладнень, особливо якщо негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: категорично потрібно відмовитися від солодкого, замінивши його горіхами та фруктами.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

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Дачні роботи дня: рослини потребують поливу та підживлення.

Магія та містика дня: ворожіння не дасть правильної відповіді на задане запитання, тож не варто витрачати на нього час.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, вони – не більше, ніж захоплююче кіно.

Табу дня: не можна напружувати зір - довго сидіти біля комп'ютера і читати при поганому освітленні.

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Цитата дня: «Крапля довбає камінь не силою, але частим падінням» (Публій Овідій Назон).

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