- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 10 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: потрібно побоюватися шахраїв, тому особливо важливо з обережністю ставитися до нових знайомих.
Символ дня: золотий павук.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний, синій.
Щасливі камені дня: зелений гранат, хризоліт.
За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.
Хвороби дня: можна починати призначений лікарем курс лікування.
Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися поміркованості.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Дачні роботи дня: можна розпушувати землю, обрізати дерева і чагарники.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їхній сюжет не варто сприймати буквально — у розшифруванні важливо проявити фантазію.
Табу дня: небажано спілкуватися з агресивно налаштованими і неадекватними людьми.
Цитата дня: «Завжди можна заплющити очі на те, що бачиш, але не можна закрити серце на те, що відчуваєш» (Фрідріх Ніцше).
Читайте також: