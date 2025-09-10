Астрологічний прогноз на 10 вересня

Золотий павук / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потрібно побоюватися шахраїв, тому особливо важливо з обережністю ставитися до нових знайомих.

Символ дня: золотий павук.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, синій.

Щасливі камені дня: зелений гранат, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: можна починати призначений лікарем курс лікування.

Харчування дня: у харчуванні необхідно дотримуватися поміркованості.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: можна розпушувати землю, обрізати дерева і чагарники.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їхній сюжет не варто сприймати буквально — у розшифруванні важливо проявити фантазію.

Табу дня: небажано спілкуватися з агресивно налаштованими і неадекватними людьми.

Цитата дня: «Завжди можна заплющити очі на те, що бачиш, але не можна закрити серце на те, що відчуваєш» (Фрідріх Ніцше).

