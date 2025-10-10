ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 10 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Орел

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не допускати сумнівів у своїх силах і цілях.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно дотримуватися обережності — насамперед, від занять екстремальними видами спорту.

Харчування дня: необхідно категорично відмовитися від м’яса й алкоголю.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — від неї краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна проводити обрізання дерев і кущів.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують чарівну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть показати людині її майбутнє.

Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти.

Цитата дня: «Співчуття — основа всієї моралі» (Артур Шопенгауер).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie