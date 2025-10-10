Астрологічний прогноз на 10 жовтня

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не допускати сумнівів у своїх силах і цілях.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно дотримуватися обережності — насамперед, від занять екстремальними видами спорту.

Харчування дня: необхідно категорично відмовитися від м’яса й алкоголю.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — від неї краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна проводити обрізання дерев і кущів.

Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують чарівну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть показати людині її майбутнє.

Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти.

Цитата дня: «Співчуття — основа всієї моралі» (Артур Шопенгауер).

