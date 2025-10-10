- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 10 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: час, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не допускати сумнівів у своїх силах і цілях.
Символ дня: орел, що ширяє у височині.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: яшма, гірський кришталь.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно дотримуватися обережності — насамперед, від занять екстремальними видами спорту.
Харчування дня: необхідно категорично відмовитися від м’яса й алкоголю.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — від неї краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна проводити обрізання дерев і кущів.
Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують чарівну силу напівдорогоцінного каміння.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть показати людині її майбутнє.
Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти.
Цитата дня: «Співчуття — основа всієї моралі» (Артур Шопенгауер).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 6 до 12 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6–12 жовтня
Місячний гороскоп на 6–12 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Розлучення у знаків зодіаку: як переживають цей період Близнята, Діви, Козороги та Водолії