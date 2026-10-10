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Астрологічний прогноз на 10 жовтня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: слід утриматися від початку серйозних справ та ухвалення важливих рішень — надто великий ризик серйозних помилок, які неможливо буде виправити.
Символ дня: восьминіг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливі кольори дня: червоний, багряний і чорний.
Щасливі камені дня: перламутр, змійовик.
За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.
Хвороби дня: хвороби дня, як правило, пов’язані зі зниженням імунітету, тому важливо подбати про його підвищення.
Харчування дня: необхідно повністю відмовитися від важких продуктів — особливо м’яса, риби та алкоголю, а також від шкідливих звичок.
Стрижка дня: це не найкращий день для стрижки — вона спричинить втрату енергії та перевтому.
Магія та містика дня: ворожіння не дасть відповіді на важливі запитання, тож не варто до нього вдаватися. Також дуже важливо остерігатися пристріту та пороблення — астрологи рекомендують носити з собою відповідні амулети.
Сни дня: сни цієї ночі можуть бути похмурими та енергетично важкими, але вони не збудуться.
Табу дня: небажано розмовляти з незнайомцями — таке спілкування може мати небажані та неприємні наслідки.
Цитата дня: «Виховання дітей на основі нагород і покарань вбиває справжню мораль» (Іммануїл Кант).
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