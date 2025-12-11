ТСН у соціальних мережах

Астрологія
36
2 хв

Астрологічний прогноз на 11–12 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, — час, коли добре засвоюються нові знання, тож бажано як здобувати, так і ділитися ними.

Символ дня: манускрипт.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижі,

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть бути дуже небезпечними, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: будь-які обмеження в харчуванні протипоказані, але й переїдати не слід.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні праці — у них вдасться знайти нові, непомічені раніше думки.

Сни дня: сни цих ночей часто бувають віщими і несуть масу корисної інформації — необхідно звернути на них пильну увагу.

Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці і секрети — це небезпечно не тільки для їхніх володарів, а й для тих, хто не вміє тримати язик за зубами.

Цитата дня: «Без музики життя було б оманою» (Фрідріх Ніцше).

