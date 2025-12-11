- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 11–12 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, — час, коли добре засвоюються нові знання, тож бажано як здобувати, так і ділитися ними.
Символ дня: манускрипт.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: хребет, крижі,
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть бути дуже небезпечними, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: будь-які обмеження в харчуванні протипоказані, але й переїдати не слід.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Магія і містика дня: можна вивчати Біблію та езотеричні праці — у них вдасться знайти нові, непомічені раніше думки.
Сни дня: сни цих ночей часто бувають віщими і несуть масу корисної інформації — необхідно звернути на них пильну увагу.
Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці і секрети — це небезпечно не тільки для їхніх володарів, а й для тих, хто не вміє тримати язик за зубами.
Цитата дня: «Без музики життя було б оманою» (Фрідріх Ніцше).
Читайте також:
Рік Червоного Вогняного Коня — яким буде 2026-й і як він змінить наше життя
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 грудня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 грудня
Місячний гороскоп на 8–14 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня