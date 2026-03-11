ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 11 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Сувій

Сувій / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день рекомендується присвятити набуттю нових знань і навичок — вони засвоюватимуться легко і швидко.

Символ дня: сувій.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: крижі, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити вірус, тому необхідно уникати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому обмежувати себе в їжі не можна, але й переїдати теж не варто.

Стрижка дня: не найвдаліший день для відвідування салону краси, тому стригтися можна тільки в разі крайньої необхідності.

Дачні роботи дня: поливання розсади необхідно обмежити, а то й зовсім скоротити.

Магія і містика дня: можна вивчати духовні та езотеричні праці, в яких вдасться знайти відповідь на важливе запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, як діяти в ситуації, що склалася.

Табу дня: у жодному разі не можна розголошувати чужі таємниці та секрети.

Цитата дня: «Людина є те, що вона думає» (Парацельс).

