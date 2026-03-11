- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 11 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день рекомендується присвятити набуттю нових знань і навичок — вони засвоюватимуться легко і швидко.
Символ дня: сувій.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: крижі, тазостегновий пояс.
Хвороби дня: велика ймовірність підхопити вірус, тому необхідно уникати місць масового скупчення людей.
Харчування дня: шлунок потребує навантаження, тому обмежувати себе в їжі не можна, але й переїдати теж не варто.
Стрижка дня: не найвдаліший день для відвідування салону краси, тому стригтися можна тільки в разі крайньої необхідності.
Дачні роботи дня: поливання розсади необхідно обмежити, а то й зовсім скоротити.
Магія і містика дня: можна вивчати духовні та езотеричні праці, в яких вдасться знайти відповідь на важливе запитання.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати, як діяти в ситуації, що склалася.
Табу дня: у жодному разі не можна розголошувати чужі таємниці та секрети.
Цитата дня: «Людина є те, що вона думає» (Парацельс).
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких березень 2026 року буде гармонійним і вдалим
Зодіакальний гороскоп на березень 2026 року для всіх 12 знаків
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою