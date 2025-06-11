Астрологічний прогноз на 11 червня

Голуби / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна вирушати в поїздки та подорожі — кожна з них виявиться вдалою.

Символ дня: голуб.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: перламутровий — символізує чистоту, ніжність та гармонію.

Щасливі камені дня: перли, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: необхідно уникати стресів — вони можуть причиною серйозних захворювань, що почалися сьогодні.

Харчування дня: у харчуванні потрібно дотримуватися помірності, м’ясо і гриби краще замінити рибою та овочами.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів, фруктів та ягід, що дозріли до цього часу.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай бувають пророчими, особливо якщо їх правильно розшифрувати.

Табу дня: слід уникати спілкування з агресивними людьми.

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Цитата дня: «Чітке мислення вимагає мужності, а не інтелекту» (Томас Сас).

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