Астрологічний прогноз на 11 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: починати нові справи не слід — важливо завершувати ті, що вже перебувають у роботі, підтягнувши всі наявні «хвости».
Символ дня: Цербер.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: чорний, темно-червоний, бордовий, вишневий.
Щасливі камені дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, але в разі активного і дієвого лікування минають швидко і без наслідків.
Харчування дня: м’ясо та рибу в раціоні слід обмежити, а від алкоголю відмовитися категорично.
Стрижка дня: небажано не тільки стригтися, а й узагалі зайвий раз торкатися до волосся.
Дачні роботи дня: можна обрізати дерева і кущі, надаючи їм потрібної форми.
Магія і містика дня: можна виставляти енергетичний захист від токсичних людей.
Сни дня: сни нинішнього дня оманливі, тому приймати їх близько до серця не варто.
Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію — конфліктів потрібно будь-якими способами уникати.
Цитата дня: «Щастя — це почуття свободи від болю» (Артур Шопенгауер).
