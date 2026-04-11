Астрологія
108
2 хв

Астрологічний прогноз на 11 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Цербер

Цербер / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починати нові справи не слід — важливо завершувати ті, що вже перебувають у роботі, підтягнувши всі наявні «хвости».

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: чорний, темно-червоний, бордовий, вишневий.

Щасливі камені дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, але в разі активного і дієвого лікування минають швидко і без наслідків.

Харчування дня: м’ясо та рибу в раціоні слід обмежити, а від алкоголю відмовитися категорично.

Стрижка дня: небажано не тільки стригтися, а й узагалі зайвий раз торкатися до волосся.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева і кущі, надаючи їм потрібної форми.

Магія і містика дня: можна виставляти енергетичний захист від токсичних людей.

Сни дня: сни нинішнього дня оманливі, тому приймати їх близько до серця не варто.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію — конфліктів потрібно будь-якими способами уникати.

Цитата дня: «Щастя — це почуття свободи від болю» (Артур Шопенгауер).

