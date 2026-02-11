ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 11 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрімчак

Стрімчак / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку важливих справ і ухвалення серйозних рішень — перші виявляться успішними, другі — єдино правильними.

Символ дня: Стрімчак.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий

Щасливі камені дня: повітряний гросуляр, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, тривають довго, але якщо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, їхній термін можна значно скоротити.

Харчування дня: не можна пити багато рідини — в організмі вона перетвориться на набряки.

Стрижка дня: не найвдаліший день для стрижки, краще від неї відмовитися.

Магія і містика дня: у складних життєвих ситуаціях можна звертатися по допомогу до античних і язичницьких богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують, у який бік потрібно звернути на черговій життєвій «розвилці»

Табу дня: небажано вирушати в подорожі, хоч би який характер — діловий чи особистий — вони носили.

Цитата дня: «Думайте на папері. Кожна хвилина, витрачена на планування, економить десять хвилин під час здійснення плану» (Брайан Трейсі).

читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie