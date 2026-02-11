- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 11 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку важливих справ і ухвалення серйозних рішень — перші виявляться успішними, другі — єдино правильними.
Символ дня: Стрімчак.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий
Щасливі камені дня: повітряний гросуляр, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.
Хвороби дня: хвороби, що почалися сьогодні, тривають довго, але якщо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, їхній термін можна значно скоротити.
Харчування дня: не можна пити багато рідини — в організмі вона перетвориться на набряки.
Стрижка дня: не найвдаліший день для стрижки, краще від неї відмовитися.
Магія і містика дня: у складних життєвих ситуаціях можна звертатися по допомогу до античних і язичницьких богів.
Сни дня: сни нинішньої ночі підказують, у який бік потрібно звернути на черговій життєвій «розвилці»
Табу дня: небажано вирушати в подорожі, хоч би який характер — діловий чи особистий — вони носили.
Цитата дня: «Думайте на папері. Кожна хвилина, витрачена на планування, економить десять хвилин під час здійснення плану» (Брайан Трейсі).
