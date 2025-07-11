Астрологічний прогноз на 11 липня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на будній статус дня, його можна присвятити відпочинку, однаково від роботи в цей час пуття не буде.

Символ дня: дзвін.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: бурштиновий.

Щасливе каміння дня: аметист, циркон.

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За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити інфекційне захворювання, тому потрібно дотримуватись максимальної обережності.

Харчування дня: необхідно відмовитися від важкої, жирної та смаженої їжі.

Стрижка дня: стригтися можна тільки у разі потреби.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна самостійно створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються за три дні.

Табу дня: не можна сумувати та скаржитися на долю.

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Цитата дня: «Література — найприємніший спосіб ігнорувати життя» (Фернандо Песоа).

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