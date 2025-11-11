Астрологічний прогноз на 11 листопада

Карти Таро / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активних дій: їх можна планувати, але не можна здійснювати. Від ухвалення серйозних рішень також краще відмовитися — вони можуть призвести до серйозної помилки.

Символ дня: Карти Таро

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: бурштин, блакитний агат.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше бувають тривалими і важкими, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: продукти тваринного походження краще замінити рослинними.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Магія і містика дня: потрібно читати духовну і філософську, вона дасть відповіді на важливі питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть у собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна розкривати чужі секрети: жодна мета не виправдає такі низькі засоби її досягнення.

Цитата дня: «Я мрію про свою картину, а потім я малюю свою мрію» (Вінсент Ван Гог).

