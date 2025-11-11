ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 11 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Карти Таро

Карти Таро / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активних дій: їх можна планувати, але не можна здійснювати. Від ухвалення серйозних рішень також краще відмовитися — вони можуть призвести до серйозної помилки.

Символ дня: Карти Таро

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: бурштин, блакитний агат.

За яку частину тіла відповідає: хребет, крижі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше бувають тривалими і важкими, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: продукти тваринного походження краще замінити рослинними.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Магія і містика дня: потрібно читати духовну і філософську, вона дасть відповіді на важливі питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть у собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна розкривати чужі секрети: жодна мета не виправдає такі низькі засоби її досягнення.

Цитата дня: «Я мрію про свою картину, а потім я малюю свою мрію» (Вінсент Ван Гог).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie