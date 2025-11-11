- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 11 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день не підходить для активних дій: їх можна планувати, але не можна здійснювати. Від ухвалення серйозних рішень також краще відмовитися — вони можуть призвести до серйозної помилки.
Символ дня: Карти Таро
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: бурштин, блакитний агат.
За яку частину тіла відповідає: хребет, крижі.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше бувають тривалими і важкими, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.
Харчування дня: продукти тваринного походження краще замінити рослинними.
Стрижка дня: стригтися небажано.
Магія і містика дня: потрібно читати духовну і філософську, вона дасть відповіді на важливі питання.
Сни дня: сни нинішньої ночі несуть у собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.
Табу дня: не можна розкривати чужі секрети: жодна мета не виправдає такі низькі засоби її досягнення.
Цитата дня: «Я мрію про свою картину, а потім я малюю свою мрію» (Вінсент Ван Гог).
