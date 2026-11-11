Астрологічний прогноз на 11 листопада

Леопард / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у стосунках з оточуючими важливо стримувати емоції: якщо дати їм волю, можна когось — абсолютно незаслужено — образити.

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Символ дня: Леопард.

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Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 3 .

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: рубін , авантюрин.

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За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, важко вилікувати, тому — щоб хоча б якось скоротити термін лікування — важливо одразу ж вжити необхідних заходів.

Харчування протягом дня: можна дозволити собі навіть шкідливі продукти, головне — знати міру.

Стрижка дня: волосся після стрижки, зробленої цього дня, ростиме швидше.

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Магія та містика дня: можна зняти порчу, накладену з метою самотності, та так званий «вінець безшлюбності».

Денні сни: неприємний сон, який приснився цієї ночі, підкаже, як можна виправити ситуацію, що склалася.

Табу дня: не варто звертати увагу на чутки та плітки.

Цитата дня: «Чим менше звичок, тим менше свободи» (Іммануїл Кант).

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