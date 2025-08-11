Астрологічний прогноз на 11 серпня

Павук / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день негативної енергетики, який астрологи називають «сатанинською», коли, як мінімум, треба скоротити спілкування з іншими людьми, а якнайбільше — взагалі не залишати стін свого будинку.

Символ дня: Павук.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливого каміння дня: лабрадор, агат моріон, зелений гранат.

За якусь частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і принести до ускладнень, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону соління, маринади та копченості.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія та містика дня: гарний результат містичні обряди, в яких задіяно вогонь свічок.

Сни дня: завдяки снам цієї ночі людина може дізнатися про себе те, про що досі навіть не підозрювала.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними людьми – наслідки можуть бути неприємними.

Цитата дня: «Совість у більшості людей — не більше, ніж страх думки інших» (Елізабет Тейлор).