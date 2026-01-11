Астрологічний прогноз на 11 січня

Слон / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: цього дня бажано продумувати нові цілі та шляхи їх досягнення, а ось поспішати з їхнім втіленням у життя в неділю не варто.

Символ дня: слон.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, мають тяжкий перебіг, тому дуже важливо одразу ж розпочинати лікування.

Харчування дня: не можна ні голодувати, ні переїдати — в раціоні потрібно дотримуватися поміркованості.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише в разі крайньої необхідності.

Магія і містика дня: можна освоювати нові види ворожіння.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують, що потрібно зробити, щоб змінити своє життя на краще.

Табу дня: не можна використовувати на шкоду чужі таємниці й секрети.

Цитата дня: «Сила волі слабких називається впертістю» (Марія фон Ебнер-Ешенбах).

