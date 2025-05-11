Астрологічний прогноз на 11 травня

Змія / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на людську психіку та підштовхують до непристойних вчинків — важливо пам’ятати про це, дотримуючись максимальної обережності.

Символ дня: змій-спокусник.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний — символізує владу, багатство, силу і пристрасть.

Щасливе каміння дня: агат, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: захворювання, які почалися цього дня, є нетривалими, та це не означає, що їх можна не лікувати.

Харчування дня: від м’яса і грибів потрібно відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий

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Дачні роботи дня: рослини потребують посиленого поливання.

Магія і містика дня: рекомендується вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони вказують на життєву чи професійну проблему, яку людині належить вирішити.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися і конфліктувати.

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Цитата дня: «Все, що існує на світі, колись було мрією» (Вольтер).

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