Астрологічний прогноз на 11 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: енергетично сильний день, який дає сили для здійснення будь-яких — навіть найскладніших — ділових і професійних планів.
Символ дня: Стрімчак.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.
Щасливі камені дня: повітряний обсидіан, блакитний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: область пахв, лімфатичні вузли.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у легкій формі і швидко виліковуються, але ігнорувати — і тим самим запускати — їх не можна.
Харчування дня: необхідно максимально обмежити вживання рідини, навіть якщо йдеться про перші страви.
Стрижка дня: стригтися потрібно тільки в разі крайньої необхідності.
Дачні роботи дня: гарний час для благоустрою дачної ділянки, купівлі для неї меблів і обладнання.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і читати замовляння, звернені до античних і язичницьких богів.
Сни дня: сни нинішнього дня дають підказку щодо того, що можна — і потрібно зробити зараз, щоб отримати важливі результати в майбутньому.
Табу дня: навіть короткі поїздки сьогодні перебувають під забороною — вони щонайменше виявляться марними, а щонайбільше — небезпечними.
Цитата дня: «Без дружби жодне відношення між людьми не має цінності» (Сократ).
