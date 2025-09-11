- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 11 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-яке починання виявиться успішним тільки в тому разі, якщо людина вірить у себе і свої сили.
Символ дня: орел, що ширяє у височині.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.
За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.
Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно дотримуватися обережності у всьому — особливо, під час занять спортом.
Харчування дня: від м’яса й алкоголю необхідно відмовитися категорично.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати овочі на тривале зберігання.
Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння і мінералів.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому важливо звернути увагу на їхній «сюжет»
Табу дня: необхідно побоюватися висоти — навіть до вікон на верхніх поверхах краще не підходити.
Цитата дня: «Люби людину такою, якою вона є, а якщо прагнеш її переробити, отже, любиш лише себе» (Цзян Жун).
Читайте також: