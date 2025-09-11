ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 11 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Орел

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання виявиться успішним тільки в тому разі, якщо людина вірить у себе і свої сили.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно дотримуватися обережності у всьому — особливо, під час занять спортом.

Харчування дня: від м’яса й алкоголю необхідно відмовитися категорично.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати овочі на тривале зберігання.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння і мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому важливо звернути увагу на їхній «сюжет»

Табу дня: необхідно побоюватися висоти — навіть до вікон на верхніх поверхах краще не підходити.

Цитата дня: «Люби людину такою, якою вона є, а якщо прагнеш її переробити, отже, любиш лише себе» (Цзян Жун).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie