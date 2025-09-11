Астрологічний прогноз на 11 вересня

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-яке починання виявиться успішним тільки в тому разі, якщо людина вірить у себе і свої сили.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: через серйозну ймовірність травм необхідно дотримуватися обережності у всьому — особливо, під час занять спортом.

Харчування дня: від м’яса й алкоголю необхідно відмовитися категорично.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати овочі на тривале зберігання.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння і мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому важливо звернути увагу на їхній «сюжет»

Табу дня: необхідно побоюватися висоти — навіть до вікон на верхніх поверхах краще не підходити.

Цитата дня: «Люби людину такою, якою вона є, а якщо прагнеш її переробити, отже, любиш лише себе» (Цзян Жун).

