Астрологічний прогноз на 11 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та безініціативність — їм вдасться не лише завершити старі — домашні та господарські — справи, до яких досі не доходили руки, а й розпочати нові.
Символ дня: табун коней.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, перебігають у легкій формі, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.
Харчування дня: з раціону необхідно виключити шкідливу для печінки жирну і дарену їжу.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, що залишилися на грядках, — зараз у них максимум вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.
Магія і містика дня: можна читати замовляння, що захищають від негативного впливу свій дім.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тому їх із чистою совістю можна ігнорувати.
Табу дня: щоб уникнути зараження крові, необхідно ретельно обробляти будь-яку — навіть найнезначнішу — подряпину.
Цитата дня: «Інтуїція — це щось таке, що випереджає точне знання» (Нікола Тесла).
