ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Табун коней

Табун коней / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та безініціативність — їм вдасться не лише завершити старі — домашні та господарські — справи, до яких досі не доходили руки, а й розпочати нові.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, перебігають у легкій формі, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити шкідливу для печінки жирну і дарену їжу.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, що залишилися на грядках, — зараз у них максимум вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, що захищають від негативного впливу свій дім.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тому їх із чистою совістю можна ігнорувати.

Табу дня: щоб уникнути зараження крові, необхідно ретельно обробляти будь-яку — навіть найнезначнішу — подряпину.

Цитата дня: «Інтуїція — це щось таке, що випереджає точне знання» (Нікола Тесла).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie