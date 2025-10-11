Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Табун коней / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та безініціативність — їм вдасться не лише завершити старі — домашні та господарські — справи, до яких досі не доходили руки, а й розпочати нові.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, перебігають у легкій формі, особливо якщо вчасно вжити необхідних заходів.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити шкідливу для печінки жирну і дарену їжу.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди, що залишилися на грядках, — зараз у них максимум вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, що захищають від негативного впливу свій дім.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть корисної інформації, тому їх із чистою совістю можна ігнорувати.

Табу дня: щоб уникнути зараження крові, необхідно ретельно обробляти будь-яку — навіть найнезначнішу — подряпину.

Цитата дня: «Інтуїція — це щось таке, що випереджає точне знання» (Нікола Тесла).

