Астрологічний прогноз на 11 жовтня

Ріг достатку / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день, коли можна братися до реалізації будь-яких проєктів, запланованих напередодні.

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Символ дня: ріг достатку.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, шоколадний.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт, халцедон.

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За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які виникли протягом цієї місячної доби, потребують особливої уваги та рідко минають без ускладнень, тож не можна гаяти часу — треба одразу ж звертатися до лікаря.

Харчування дня: лікувальне голодування, піст і дієта позитивно позначаться на стані організму.

Стрижка дня: для відвідування перукарні день несприятливий — стрижка може завадити у справах або стати причиною конфліктів.

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Магія і містика дня: можна проводити ритуали, які захищають від пороблення і пристріту.

Сни дня: сни розкажуть про важливі події, які можуть статися найближчим часом — як на роботі, так і в особистому житті.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати і підживлювати кімнатні рослини, а також збирати та заготовляти цілющі трави.

Табу дня: у спілкуванні з людьми навколо в жодному разі не можна виявляти агресію.

Цитата дня: «Уся темрява у світі не може загасити світло однієї свічки» (Франциск Ассізький).

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