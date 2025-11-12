- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 12–13 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не найкращий час для нових починань: бажано завершувати старі справи і, якщо залишиться час, займатися домашніми клопотами.
Символ дня: Крокодил Маккара.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.
Щасливі камені дня: колумбіт, сардонікс, крокодиліт.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть бути тривалими і погано піддаватися лікуванню, тому не варто затягувати з візитом до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і молочних продуктів.
Стрижка дня: волосся цими днями краще не чіпати.
Магія і містика дня: можна переписувати гороскоп, активізуючи в ньому найважливіші зони.
Сни дня: сни, побачені в цей час, розповідають про внутрішні проблеми людини.
Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.
Цитата дня: «У світі, сповненому ненависті, потрібно вміти сподіватися. У світі, сповненому зла, потрібно вміти прощати. У світі, сповненому відчаю, потрібно вміти мріяти. У світі, сповненому сумнівів, потрібно вірити… Допоки кохання в моєму серці, воно всюди» (Майкл Джексон).
