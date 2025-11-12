ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 12–13 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не найкращий час для нових починань: бажано завершувати старі справи і, якщо залишиться час, займатися домашніми клопотами.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливі камені дня: колумбіт, сардонікс, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть бути тривалими і погано піддаватися лікуванню, тому не варто затягувати з візитом до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і молочних продуктів.

Стрижка дня: волосся цими днями краще не чіпати.

Магія і містика дня: можна переписувати гороскоп, активізуючи в ньому найважливіші зони.

Сни дня: сни, побачені в цей час, розповідають про внутрішні проблеми людини.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «У світі, сповненому ненависті, потрібно вміти сподіватися. У світі, сповненому зла, потрібно вміти прощати. У світі, сповненому відчаю, потрібно вміти мріяти. У світі, сповненому сумнівів, потрібно вірити… Допоки кохання в моєму серці, воно всюди» (Майкл Джексон).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie