Астрологічний прогноз на 12–13 листопада

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, не найкращий час для нових починань: бажано завершувати старі справи і, якщо залишиться час, займатися домашніми клопотами.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливі камені дня: колумбіт, сардонікс, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть бути тривалими і погано піддаватися лікуванню, тому не варто затягувати з візитом до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса і молочних продуктів.

Стрижка дня: волосся цими днями краще не чіпати.

Магія і містика дня: можна переписувати гороскоп, активізуючи в ньому найважливіші зони.

Сни дня: сни, побачені в цей час, розповідають про внутрішні проблеми людини.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «У світі, сповненому ненависті, потрібно вміти сподіватися. У світі, сповненому зла, потрібно вміти прощати. У світі, сповненому відчаю, потрібно вміти мріяти. У світі, сповненому сумнівів, потрібно вірити… Допоки кохання в моєму серці, воно всюди» (Майкл Джексон).

