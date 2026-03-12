- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 12 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від нових справ бажано відмовитися — потрібно довести до ладу ті, що були розпочаті раніше.
Символ дня: Єхидна.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.
Щасливі камені дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше бувають тривалими, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.
Харчування дня: кількість м’яса та риби потрібно обмежити, необхідний білок варто пошукати у квасолі.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Дачні роботи дня: можна обрізати наземну частину дерев і кущів.
Магія і містика дня: можна виставляти захист від негативної енергетики.
Сни дня: сни нинішнього дня оманливі, тому не варто звертати на них увагу.
Табу дня: відповідати агресією на агресію — категоричне табу.
Цитата дня: «Найкращий метод почати щось робити — це перестати говорити і почати робити» (Волт Дісней).
