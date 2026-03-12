Астрологічний прогноз на 12 березня

Єхидна / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових справ бажано відмовитися — потрібно довести до ладу ті, що були розпочаті раніше.

Символ дня: Єхидна.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше бувають тривалими, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: кількість м’яса та риби потрібно обмежити, необхідний білок варто пошукати у квасолі.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна обрізати наземну частину дерев і кущів.

Магія і містика дня: можна виставляти захист від негативної енергетики.

Сни дня: сни нинішнього дня оманливі, тому не варто звертати на них увагу.

Табу дня: відповідати агресією на агресію — категоричне табу.

Цитата дня: «Найкращий метод почати щось робити — це перестати говорити і почати робити» (Волт Дісней).

