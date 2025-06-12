Астрологічний прогноз на 12 червня

Виноградне гроно / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нових проєктів — вони будуть успішними.

Символ дня: виноградні грона.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: золотий — символізує світло, мудрість, успіх.

Щасливі камені дня: циркон, вороній та яструбине око.

Реклама

За якусь частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: потрібно відмовитися від відвідування місць масового скупчення людей — занадто велика ймовірність підхопити інфекційне захворювання

Харчування дня: бажано виключити важку їжу — насамперед м’ясо.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Реклама

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якими садово-городніми роботами, але особливо рекомендується доглядати виноград.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі — віщі, вони збуваються за три дні.

Табу дня: не можна займатися самокритикою — вона позбавить людину впевненості у собі.

Реклама

Цитата дня: «Щастя — це почуття свободи від болю» (Артур Шопенгауер).

Читайте також: