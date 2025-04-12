Астрологічний прогноз на 12 квітня

Змій / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день обману та спокус, яким не тільки можна, а й потрібно протистояти, інакше вони можуть завести не в той бік.

Символ дня: Змій-спокусник.

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Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можуть загостритись хронічні захворювання, у боротьбі з якими потрібно застосувати превентивні заходи – активно дотримуючись рекомендацій лікаря.

Харчування дня: зірки-дієтологи рекомендують відмовитися від грибів та м'яса.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися.

Дачні роботи дня: можна розпушувати ґрунт, наповнюючи його киснем.

Магія та містика дня: необхідно вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сновидіння цієї ночі показують, на якому боці – добра чи зла – перебуває людина

Табу дня: не можна грати у азартні ігри.

Цитата дня: «Немає гріха, крім дурниці» (Оскар Уайльд).

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