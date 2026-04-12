Астрологічний прогноз на 12 квітня

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна ухвалювати важливі рішення, які визначать наше життя на багато років наперед.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: чорна яшма, повітряний обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, нетривалі та мають легкий перебіг, особливо якщо одразу ж розпочати лікування.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання рідини, відмовившись навіть від перших страв, а воду та напої замінити соковитими фруктами.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися — вона не принесе користі ні зовнішності, ні життю загалом.

Дачні роботи дня: можна наводити лад у заміському будинку та на дачній ділянці.

Магія і містика дня: гарний результат дасть звернення по допомогу до античних і язичницьких богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, як покращити своє матеріальне становище.

Табу дня: зміни несуть негатив, тому від них потрібно відмовитися.

Цитата дня: «Я народжений, і це все, що потрібно, щоб бути щасливим» (Альберт Ейнштейн).

