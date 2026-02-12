Астрологічний прогноз на 12 лютого

Посудини з живою і мертвою водою / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано присвятити справам, розпочатим раніше - нові успіху не принесуть.

Символ дня: Посудини з живою і мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий

Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня можуть бути небезпечними, тому дуже важливо вчасно вжити всіх необхідних заходів.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні: сідати на дієту, постити і голодувати в лікувальних цілях.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки - сьогодні вона з великою часткою ймовірності може виявитися невдалою

Магія і містика дня: важливу роль у нашому житті відіграватиме інтуїція - не можна відмахуватися від її підказок.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими - вони розповідають про події найближчого майбутнього.

Табу дня: необхідно побоюватися води - до природних водойм небажано навіть не підходити.

Цитата дня: "Де вмирає надія, там виникає порожнеча" (Леонардо да Вінчі).

