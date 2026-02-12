ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 12 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Посудини з живою і мертвою водою

Посудини з живою і мертвою водою / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано присвятити справам, розпочатим раніше - нові успіху не принесуть.

Символ дня: Посудини з живою і мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий

Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня можуть бути небезпечними, тому дуже важливо вчасно вжити всіх необхідних заходів.

Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні: сідати на дієту, постити і голодувати в лікувальних цілях.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки - сьогодні вона з великою часткою ймовірності може виявитися невдалою

Магія і містика дня: важливу роль у нашому житті відіграватиме інтуїція - не можна відмахуватися від її підказок.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими - вони розповідають про події найближчого майбутнього.

Табу дня: необхідно побоюватися води - до природних водойм небажано навіть не підходити.

Цитата дня: "Де вмирає надія, там виникає порожнеча" (Леонардо да Вінчі).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie