Астрологічний прогноз на 12 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день бажано присвятити справам, розпочатим раніше - нові успіху не принесуть.
Символ дня: Посудини з живою і мертвою водою.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий
Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: захворювання нинішнього дня можуть бути небезпечними, тому дуже важливо вчасно вжити всіх необхідних заходів.
Харчування дня: можна обмежувати себе в харчуванні: сідати на дієту, постити і голодувати в лікувальних цілях.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки - сьогодні вона з великою часткою ймовірності може виявитися невдалою
Магія і містика дня: важливу роль у нашому житті відіграватиме інтуїція - не можна відмахуватися від її підказок.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими - вони розповідають про події найближчого майбутнього.
Табу дня: необхідно побоюватися води - до природних водойм небажано навіть не підходити.
Цитата дня: "Де вмирає надія, там виникає порожнеча" (Леонардо да Вінчі).
