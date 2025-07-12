Астрологічний прогноз на 12 липня

Дзеркала / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: що б не відбувалося в день — як хороше, так і погане — наслідок наших вчинків, тому дякувати — чи лаяти — за них потрібно лише себе.

Символ дня: дзеркало.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: нефритовий.

Щасливе каміння дня: опал, кахолонг.

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За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, тривають довго, тому чим швидше людина стане до їх лікування, тим краще.

Харчування: лікувальне голодування може вилікувати від хвороб.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна збирати фрукти та коренеплоди.

Магія та містика дня: можна читати змови, що захищають від пристріту.

Сни дня: у снах цієї ночі міститься підказка щодо того, як вилікуватися від серйозного захворювання.

Табу дня: під забороною — шкідливі звички, насамперед — алкоголь та куріння.

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Цитата дня: «Є мудрість Розуму та мудрість Серця» (Чарльз Діккенс).

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