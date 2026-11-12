Астрологічний прогноз на 12 листопада

Яблука / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у фінансовому плані слід виявити розумну ощадливість і не витрачати гроші на те, без чого легко можна обійтися.

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Символ дня: яблуко Адама.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: смарагдовий, бірюзовий, блакитний.

Щасливі камені дня: зелений нефрит.

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За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: слід утриматися від будь-яких медичних процедур.

Харчування протягом дня: бажано віддавати перевагу овочам, а не м’ясу та рибі, до того ж тушкованим або приготованим на парі.

Стрижка дня: сьогодні несприятливий день для стрижки — вважається, що вона стане причиною душевного дискомфорту.

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Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими, але їх потрібно правильно розтлумачити.

Табу дня: не можна не лише рубати дерева, а й ламати гілки чи зривати квіти

Цитата дня: «Хто копає яму, той впаде в неї, а хто котить камінь вгору, до того він повернеться» (Біблія, Книга притч Соломонових, 26:27).

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