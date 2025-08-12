ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 12 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Орел

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-яких - найскладніших - справ, що логічно для другого дня робочого тижня.

Символ дня: Орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: спина, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, проходять у легкій формі, але їх можна ще більше мінімізувати, якщо вчасно звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати, постити і сідати на дієту.

Стрижка дня: стрижки - якщо є така можливість - краще відмовитися.

Дачні роботи дня: гарний час для збору врожаю коренеплодів - як для зберігання, так і для швидкого вживання в їжу.

Магія і містика дня: можна читати замовляння і проводити обряди, у яких використовується магічна сила мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому не можна їх ігнорувати.

Табу дня: не можна напружувати очі.

Цитата дня: "У твоєму житті не повинно бути поразок: якщо ти не домігся бажаного, значить, набув досвіду, який наблизить тебе до наступної перемоги" (Чжан Саньфен).

