Астрологічний прогноз на 12 травня

Метелик / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день абсолютної гармонії, коли під забороною є будь-які активні дії, що для понеділка не дуже зручно, але має сенс дослухатися до рекомендацій зірок і провести час у тиші та спокої.

Символ дня: метелик.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий – символізує силу, витривалість та успіх.

Щасливі камені дня: чароїт, турмалін, чорні перли.

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За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай не є небезпечними і легко піддаються лікуванню, особливо якщо вчасно стати до лікування.

Харчування дня: харчування має бути помірним.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

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Дачні роботи дня: від будь-яких садово-городніх робіт потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна очищувати навколишній простір, використовуючи силу води та вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але зрозуміти, що вони нам підказують, можна буде лише за умови правильного їх розшифровання.

Табу дня: не можна спілкуватися з неприємними та неадекватними людьми.

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Цитата дня: “Що ти сховаєш, те зникло. Що ти віддав, те твоє” (Шота Руставелі).

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