Астрологічний прогноз на 12 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: нинішній день краще присвятити відпочинку — робота очікуваних результатів не принесе. Можна вирушати в поїздки і подорожі — вони виявляться вдалими.
Символ дня: черепаха.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: малахітовий, смарагдовий, зелений.
Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.
За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому зволікати з їхнім лікуванням небажано.
Харчування дня: можна пробувати нові обмеження в харчуванні, включно з дієтами і лікувальним голодуванням.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: день підходить для будь-яких садово-городніх робіт, головне — щоб не підвела погода.
Магія і містика дня: цього місячного дня часто відкриваються екстрасенсорні здібності, до того ж, навіть у тих, хто в них категорично не вірить. Бажано використовувати їх для розв’язання важливого питання — наприклад, пошуку зниклих речей і навіть людей.
Сни дня: сни нинішнього місячного дня оманливі, тому брати їх близько до серця і, особливо, вірити їм, небажано.
Табу дня: необхідно обережно поводитися з водою. Особливо небажано її проливати — це може стати поганою прикметою.
Цитата дня: «Біль минає, а краса залишається» (Огюст Ренуар).
