Астрологія
36
2 хв

Астрологічний прогноз на 12 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Черепаха

Черепаха

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день краще присвятити відпочинку — робота очікуваних результатів не принесе. Можна вирушати в поїздки і подорожі — вони виявляться вдалими.

Символ дня: черепаха.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: малахітовий, смарагдовий, зелений.

Щасливі камені дня: тигрове і котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому зволікати з їхнім лікуванням небажано.

Харчування дня: можна пробувати нові обмеження в харчуванні, включно з дієтами і лікувальним голодуванням.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: день підходить для будь-яких садово-городніх робіт, головне — щоб не підвела погода.

Магія і містика дня: цього місячного дня часто відкриваються екстрасенсорні здібності, до того ж, навіть у тих, хто в них категорично не вірить. Бажано використовувати їх для розв’язання важливого питання — наприклад, пошуку зниклих речей і навіть людей.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня оманливі, тому брати їх близько до серця і, особливо, вірити їм, небажано.

Табу дня: необхідно обережно поводитися з водою. Особливо небажано її проливати — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Біль минає, а краса залишається» (Огюст Ренуар).

