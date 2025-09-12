- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 19
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 12 вересня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які розпочаті в цей час справи бувають вдалими, тож не варто втрачати свій шанс досягти успіху.
Символ дня: Табун коней.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: фіолетовий, ліловий.
Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан, пірит.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть бути важкими і затяжними, але за своєчасного і правильного лікування минають швидко і без наслідків.
Харчування дня: потрібно відмовитися від усього, що може негативно вплинути на печінку - жирної та смаженої їжі, а також алкоголю.
Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів і заготовляти лікарські трави.
Магія і містика дня: ворожіння на картах дасть відповідь на будь-яке запитання.
Сни дня: побачити уві сні коня - гарна прикмета.
Табу дня: важливо уникати крові - навіть незначну подряпину важливо правильно обробити.
Цитата дня: "Коли-небудь буря вщухне, і ти не згадаєш, як її пережив, але запам'ятаєш, якою людиною з неї вийшов" (Будда).
Читайте також: