Астрологічний прогноз на 12 вересня

Табун коней / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які розпочаті в цей час справи бувають вдалими, тож не варто втрачати свій шанс досягти успіху.

Символ дня: Табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий, ліловий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан, пірит.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня можуть бути важкими і затяжними, але за своєчасного і правильного лікування минають швидко і без наслідків.

Харчування дня: потрібно відмовитися від усього, що може негативно вплинути на печінку - жирної та смаженої їжі, а також алкоголю.

Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів і заготовляти лікарські трави.

Магія і містика дня: ворожіння на картах дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: побачити уві сні коня - гарна прикмета.

Табу дня: важливо уникати крові - навіть незначну подряпину важливо правильно обробити.

Цитата дня: "Коли-небудь буря вщухне, і ти не згадаєш, як її пережив, але запам'ятаєш, якою людиною з неї вийшов" (Будда).

