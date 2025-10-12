- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 12 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики
Астрологічна порада дня: день, коли можна засвоювати нову інформацію, обмірковувати несподівані ідеї та складати плани на майбутнє.
Символ дня: слон.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: спина, поперек.
Хвороби дня: що швидше розпочати лікування хвороб, які почнуться цього дня, то легше вдасться їх вилікувати.
Харчування дня: м’ясну їжу бажано замінити рослинною — овочами та фруктами.
Стрижка дня: один з найсприятливіших днів для стрижки.
Дачні роботи дня: вдалими стануть будь-які садово-городні роботи.
Магія і містика дня: можна ворожити на кохання.
Сни дня: у снах нинішньої ночі підсвідомість дає пораду щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.
Табу дня: не можна розкривати секрети й таємниці, особливо ті, які нам не належать.
Цитата дня: «Пізнання себе — це початок усієї мудрості» (Аристотель).
