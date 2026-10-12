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Астрологічний прогноз на 12 жовтня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: сьогодні зірки не радять починати нові справи — їхній результат навряд чи нас потішить.
Символ дня: леопард, який готується до стрибка.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: жовтий, золотий.
Щасливі камені дня: рубін, авантюрин («золотий пісок»).
За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.
Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, важко піддаються лікуванню (особливо це стосується головного болю), тому важливо вчасно поставити діагноз і розпочати лікування.
Харчування дня: харчуватися слід помірно, а стимуляторів — таких як алкоголь і кава — уникати.
Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — вона може погіршити самопочуття та завдати шкоди організму загалом.
Магія та містика дня: можна проводити обряди для зняття «вінця безшлюбності».
Сни дня: погані сни, що приснилися цієї ночі, означають, що сили людини вичерпуються і їй загрожують хвороби — як фізичні, так і психічні.
Табу дня: розлита олія вважається поганою прикметою.
Цитата дня: «Самотність — це ще не означає, що ти один. Це коли навколо всі, але ти нікому не потрібен» (Фрідріх Ніцше).
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