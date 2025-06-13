Астрологічний прогноз на 13-14 червня

Мавпа / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: о 18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, до нових проектів, навіть якщо йдеться лише про господарські справи, краще не приступати – велика небезпека зробити їх не так, бо треба.

Символ дня: Мавпа.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливі кольори дня: малахітовий колір захищає від негативної енергетики.

Щасливі камені дня: білий агат, димчастий опал.

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За якусь частину тіла відповідає: шкіра, нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цими днями, можуть тривати довго, тому з появою перших симптомів слід приступати до лікування.

Харчування дня: час сприятливий для детокс-дієти.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна збирати ранні коренеплоди - у тому числі картопля.

Магія та містика дня: ефективними виявляться змови, що позбавляють пристріту.

Сни дня: сни цього часу розповідають людині, як позбутися захворювання, яке йому докучає.

Табу дня: під забороною – шкідливі звички, насамперед, алкоголь та цигарки.

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Цитата дня: «Шлюб робить нещасним не брак кохання, а брак дружби» (Фрідріх Ніцше).

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