Астрологія
149
1 хв

Астрологічний прогноз на 13–14 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, — час руйнування старого заради створення нового.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: коричневий.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, пов’язані зі зниженням рівня імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його зміцнення.

Харчування дня: під забороною жирна і смажена їжа, а також алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки ці дні не підходять.

Дачні роботи дня: рекомендується збирати лікарські трави.

Магія і містика дня: можна переписувати гороскоп, виправляючи лінію долі та спрямовуючи її в потрібне людині русло.

Сни дня: сни цього часу не несуть смислового навантаження.

Табу дня: зірки не рекомендують спілкуватися з незнайомцями.

Цитата дня: «Я не знаю, якою зброєю буде вестися третя світова війна, але четверта — палицями і камінням» (Альберт Ейнштейн).

