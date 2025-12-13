Астрологічний прогноз на 13 грудня

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика місячного дня може нести негативний заряд, тому дуже важливо стримувати недобрі пориви в себе і не звертати увагу на них в інших людей.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, затягуються на тривалий час, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: від м’яса і риби бажано відмовитися на користь молочних і кисломолочних продуктів.

Стрижка дня: будь-які маніпуляції з волоссям перебувають під забороною.

Магія і містика дня: займатися магічними діями небажано.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати відповідь на важливе — професійне або особисте — питання.

Табу дня: не можна потурати своїм емоціям, це загрожує негативними наслідками.

Цитата дня: «Краще бути предметом заздрості, ніж співчуття» (Геродот).

