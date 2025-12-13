- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 13 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: потужна енергетика місячного дня може нести негативний заряд, тому дуже важливо стримувати недобрі пориви в себе і не звертати увагу на них в інших людей.
Символ дня: крокодил.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.
Щасливі камені дня: крокодиліт, чорний нефрит.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, затягуються на тривалий час, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: від м’яса і риби бажано відмовитися на користь молочних і кисломолочних продуктів.
Стрижка дня: будь-які маніпуляції з волоссям перебувають під забороною.
Магія і містика дня: займатися магічними діями небажано.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати відповідь на важливе — професійне або особисте — питання.
Табу дня: не можна потурати своїм емоціям, це загрожує негативними наслідками.
Цитата дня: «Краще бути предметом заздрості, ніж співчуття» (Геродот).
