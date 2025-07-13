Астрологічний прогноз на 13 липня

Золоте павутиння / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли від нових починань, хоч би якої сфери життя вони стосувалися, необхідно відмовитися — користі від такої роботи не буде.

Символ дня: золота павутина.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: сріблястий.

Щасливе каміння дня: хризоліт, онікс, гранат.

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За яку частину тіла відповідає: пупковий центр.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго і стати причиною серйозних ускладнень, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, які можуть подразнювати кишківник — соління, копченості, маринади та фастфуд.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи: можна збирати врожай коренеплодів.

Магія та містика дня: бажано проводити обряди, в яких використано магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть бути промовистими, головне — правильно їх розшифрувати.

Табу дня: небажано спілкуватися із неадекватними людьми.

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Цитата дня: «Кожен помиляється залежно від своєї упередженості. Вдивись у помилки людини — і пізнаєш ступінь її людяності» (Конфуцій).

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