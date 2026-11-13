Астрологічний прогноз на 13 листопада

Єдинороги / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в житті відбуваються кардинальні зміни, але вони вимагають чіткого плану та точного розрахунку.

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Символ дня: Єдиноріг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: синій, блакитний аквамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза.

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За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому слід негайно звернутися до лікаря.

Харчування протягом дня: переїдати так само небажано, як і недоїдати — потрібно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона привертає матеріальний добробут.

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Магія та містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни цієї ночі не потребують розшифрування — їхнє послання саме по собі просте й зрозуміле.

Табу дня: будь-який негатив обернеться проти того, від кого він походить.

Цитата дня: «Не варто ставити хрест на собі, своєму щасті та можливостях його здобути в будь-якому віці. Зміни на краще можуть статися завжди, у будь-який момент життя» (Річард Гір).

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