Астрологічний прогноз на 13 серпня

Табун диких коней / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі кохання? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-які справи бувають успішними - як професійні проєкти, так і домашні клопоти.

Символ дня: Табун диких коней.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: ліловий.

Щасливі камені дня: циркон, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, протікають у легкій формі, але загрожують ускладненнями, тому не варто пускати їх на самоплив.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та дарованої їжі, а також від вживання алкоголю

Стрижка дня: день сприятливий для відвідування перукаря.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай коренеплодів - у цей час вони набирають максимум корисних речовин.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, які допоможуть відвадити від дому небажаних гостей.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть жодного смислового навантаження

Табу дня: будь-яку - навіть невелику ранку - необхідно відразу ж ретельно її обробити.

Цитата дня: "Уява - це найголовніше, вона є відображенням ого, що ми притягуємо у своє життя..." (Альберт Ейнштейн).

