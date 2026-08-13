Астрологічний прогноз на 13 серпня

Ріг достатку / © Credits

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: першу половину дня бажано присвятити накопиченню сил і плануванню свого майбутнього, а другу — поступовій реалізації своїх планів.

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Символ дня: ріг достатку.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: жадеїт, халцедон, переливчастий агат.

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За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: за найменших проблем із зубами не варто зволікати з візитом до стоматолога; також дуже важливо подбати про профілактику захворювань верхніх дихальних шляхів — у цьому допоможуть загартовування, провітрювання приміщень та — хоча б тимчасова — відмова від куріння.

Харчування дня: обираючи продукти, слід прислухатися до свого організму — він обере саме те, чого ми найбільше потребуємо в даний момент

Стрижка дня: від візиту до перукарні слід утриматися — згідно з повір’ями, стрижка цього дня стане причиною сварок і конфліктів.

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Дачні роботи дня: можна садити та пересаджувати квіти, поливати та підгодовувати рослини.

Магія та містика дня: бажано проводити ритуали, що захищають від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни часто бувають пророчими — вони підказують, як розв’язати складні проблеми.

Табу дня: не можна виявляти жадібність і злість.

Цитата дня: «Ми приходимо у цей світ, щоб бути щасливими» (Вінсент ван Гог).

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